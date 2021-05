Wat te doen met vakantiegeld? Gosia (20) stopte het in bitcoin, Mees (20) kocht een partybox

,,Door corona kon je je geld niet echt uitgeven, alleen online. Dat vonden mijn vriend Kacper en ik niks. Zo zijn wij gaan nadenken. Waarom je geld uitgeven als je ook kan verdienen? Mijn vriend vond het altijd al interessant om zijn geld te investeren in crypto (digitale munteenheid, red.). Maar als hij dat deed, verloor hij daar vaak geld mee. Nu we tijd over hebben, hebben we ons samen beter verdiept in crypto en zijn ervoor gegaan. We investeren ons geld nu in crypto om daar nog meer geld van te maken. Op een gegeven moment wil ik financieel onafhankelijk zijn. Het salaris dat ik bij een baas verdien is niet genoeg om een huis en mijn dochtertje Vanessa te betalen. Gelukkig gaan de zaken goed nu. Ik ben fulltime mama en mijn vriend werkt nog wel, maar dat is meer als back-up. Zo kan er niks misgaan.



Zonder corona had ik dit, denk ik, niet gedaan. Dat is echt de aanleiding geweest. Aangezien we niet voor een baas willen werken, hebben we er ook over gedacht om een eigen bedrijfje te beginnen. Maar we waren bang dat dat door corona niet goed zou lopen. Crypto gaat altijd door en kun je gewoon vanuit thuis doen. Dat leek ons een goede oplossing. Voor de toekomst hoop ik zoveel mogelijk uit de crypto te halen, zodat ik mijn kindje alles kan geven. En mijn familie natuurlijk ook. Verder willen wij eigenlijk een cursus opstarten om andere jonge investeerders te helpen. Maar dat moeten we nog even bekijken.’’