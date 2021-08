We geven steeds minder fooi, maar hoeveel is eigenlijk gebruikelijk?

,,De hoogte van de fooi is behoorlijk teruggelopen. Ditzelfde geldt voor het aantal keren dat we fooi geven”, zegt Edwin Vlek van FNV Horeca. ,,Dit komt omdat we steeds meer pinnen. Deze trend was al een paar jaar geleden ingezet, maar de coronacrisis heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Tegenwoordig gebruiken we nauwelijks contant geld.” En dit heeft invloed op de hoeveelheid fooi die we geven. ,,Het schiet er vaker bij in. We hoeven alleen de pinpas op het apparaat te leggen en klaar. De uitspraak: ‘Hou het wisselgeld maar’ is grotendeels verdwenen. We moeten nu écht aan fooi denken.”

Een leuke aanvulling

Belangrijk om te weten: fooi geven is niet verplicht. ,,Het horecapersoneel krijgt genoeg loon om rond te komen. De fooi is - net zoals vroeger - een beloning voor de goede service en het is een fijn extraatje”, zegt Vlek. Hij zou het ook ernstig vinden als de fooi wel een belangrijke aanvulling op het loon zou zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in Amerika. Hier moet je verplicht 15 tot 20 procent fooi geven. Hier is echt onderdeel van het salaris. En het wordt ook zeker niet gewaardeerd als de fooi wordt vergeten.

In Nederland mag je dus helemaal zelf bepalen of je fooi geeft en hoeveel. De vuistregel is vaak 5 tot 10 procent van het bedrag. Althans als je uit eten gaat. ,,Als je een drankje doet op het terras is vaak naar boven afronden al genoeg”, zegt Anne-Marie van Leggelo, directeur van Het Etiquette Bureau. ,,En bij een hotel is de fooi meegerekend in de prijs. Dit bestaat vaak uit 15 procent servicekosten. Dan kan je bijvoorbeeld nog een euro geven voor het schoonmaakpersoneel.”

Hogere rekening

Al moet niet vergeten worden dat de horeca ook een stuk duurder is geworden. Branchespecialist Jos Klerx van de Rabobank, vertelde eerder in deze krant, dat de prijs van een biertje met gemiddeld zo’n 5 tot 10 cent omhoog is gegaan. Ook zijn maaltijden duurder. Dit komt onder meer door hogere inkoopkosten als gevolg van stijgende grondstofprijzen en de prijsverhogingen die onder andere bierbrouwers hebben doorgevoerd.

Toch heeft deze prijsstijging volgens Van Leggelo geen invloed op de hoogte van de fooi ,,Natuurlijk verwachten we voor een hogere prijs meer service, maar we moeten de horeca niet vergelijken met de tijd voor de crisis”, zegt ze. ,,De horeca is maanden dicht geweest en heeft te weinig personeel. Vaak lopen er nu nieuwe mensen die het vak nog moeten leren. Daar moet je het café of restaurant niet op afrekenen. De horeca doet ontzettend haar best.”

Toch ziet Vlek van FNV horeca wel dat er minder hoge fooien worden gegeven: nu is dat gemiddeld 2 tot 5 procent fooi. ,,Dit heeft vooral te maken met de pintransactie. We ronden vaak snel af naar boven, waardoor de uiteindelijke fooi lager is”, zegt Vlek.

