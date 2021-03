Werner (31) is zuinig, maar heeft een zwakke plek: 'Lego is superduur, maar ik word er blij van’

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief, en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Werner Peerboom (31) doet al zijn uitgaven bewust. ,,Vroeger was ik nog wel extremer in bezuinigen.’’

Werner Peerboom (31) Woont: samen met vriendin in Zwijndrecht

Werk: heeft eigen meubelzaak Gemiddelde inkomsten per maand

Salaris uit onderneming: 500 euro

Bijdrage van vriendin aan huur en boodschappen: 250 euro Gemiddelde uitgaven per maand

Huisvesting: 788 euro

Energie: 90 euro

Abonnementen: 74 euro

Boodschappen: 200 euro

Verzekeringen en belastingen: 130 euro

Sparen: 0

Horeca: betaalt vriendin

Hobby: 50 euro

Uitstapjes: nu 50 euro (voor corona 200 euro)

Sporten: 30 euro

Kleding: 40 euro

Je uitgaven zijn hoger dan je inkomsten. Hoe kan dat?

,,Ik leef deels van mijn spaargeld op het moment. Twee jaar geleden ben ik samen met mijn zus een eigen meubelbedrijf gestart. Een eigen bedrijf beginnen was een droom die ik al lang had. Daar stop ik nu al mijn geld in. Ik was hiervoor jarenlang aan het sparen voor een motor en een motorrijbewijs. Ik wilde 20.000 euro bij elkaar hebben, zodat ik allebei tegelijkertijd kon aanschaffen. Maar toen diende zich de mogelijkheid aan om een eigen bedrijf te beginnen en kreeg het spaargeld een andere bestemming.’’



Vind je het gemakkelijk om te sparen voor zo’n persoonlijk doel als een motor of een eigen bedrijf?

,,Ja. Ik ben altijd goed in besparen en sparen geweest. Mijn zwager zegt altijd: Werner, jij kan vijf keer een dubbeltje uitgeven. Zelf koopt hij alles wat los en vast zit. Als hij op vakantie gaat, heeft hij bij het eerste tankstation al 20 euro aan allerlei rommel uitgegeven. Ik snap dat niet.’’



,,Ik denk wel dat ik die bespaardersmentaliteit van vroeger heb meegekregen. Mijn vader maakte meer dan eens de opmerking dat 20 keer 5 euro uitgeven ongemerkt gaat, terwijl één keer 100 euro uitgeven als een grote beslissing voelt. Dat zette mij aan het denken: als ik een paar keer iets kleins, dat ik niet nodig heb, laat liggen, kan ik later iets groots kopen waar ik echt blij mee ben.’’

Val jij dan nooit voor verleidingen?

,,Vroeger was ik nog wel extremer in bezuinigen. Gelukkig ben ik nu iets losser geworden, en gun ik mezelf ook een pleziertje. Waar doe je het anders voor? Je kunt wel denken: ik zet alles opzij, zodat ik op mijn 35e met pensioen kan gaan. Maar misschien word je wel door een bus geschept.’’



Quote Veel van mijn vrienden vragen mij jaarlijks om hulp bij hun verzekerin­gen Werner (31)

,,Ik houd erg van Lego. Dat is superduur, maar ik word er blij van. Daar geef ik graag mijn geld aan uit. Daarnaast ga ik bijvoorbeeld graag naar een live concert of naar de Efteling, en dan zal ik heus ter plekke ook nog iets lekkers halen. En ik geef veel geld uit aan benzine. Ik pak makkelijk op zaterdagochtend de auto naar de Ardennen. Tent achterin, Dalmatiër mee en zondag terug. Het gaat om de bewuste keuze. Als je weet wat je echt graag wilt doen met je geld, is het ook makkelijker om andere dingen te laten liggen.’’

Vast niet iedereen is zo gedisciplineerd als jij. Heb je misschien nog andere, concrete tips?

,,Boodschappen voor heel de week doen op maandagmorgen. Dan ben ik nog vol goede voornemens en energiek. Als ik op vrijdagmiddag boodschappen zou gaan doen, zou ik waarschijnlijk moe zijn en sneller mijn karretje volgooien met shoarma of snoep. Snoep is sowieso mijn zwakke plek. Als er een aanbieding is op zoetigheid, val ik daar wel snel voor. Misschien is dat ook wel een tip: ken je eigen zwakheden en ga daar slim mee om.’’



,,Een andere tip is om een keer per jaar je verzekeringen goed door te nemen. Kan je overstappen? Kan het goedkoper? Vaak kan je echt honderden euro’s per jaar besparen! Veel van mijn vrienden vragen mij jaarlijks om hulp, omdat ze weten dat ik dit voor mijzelf altijd goed regel. En: neem niet die gratis iPad die ze aanbieden - als je hem niet gaat gebruiken! Kies dan liever voor de korting.’’

