Wiljo (45) en kinderen doen klusjes op de camping: ‘Maken samen toiletten schoon’

,,Deze kampeerterreinen zijn van de Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC). Je kunt lid worden voor 46,50 euro per jaar en dan kun je met een tentje op alle terreinen kamperen. Volwassenen betalen 4 euro per nacht, kinderen 2,50. Er zijn twintig terreinen in Nederland: van de Texelse duinen tot de bossen.”

,,De kampeerterreinen zijn back to basic. Er is geen elektriciteit, alleen in één centraal gebouw. Ik neem daarom een powerbank op zonnecellen mee. Soms is er geen warm water. Koken doe ik op een gasbrandertje en drinken houden we koel in een emmer water.”

En de kampeerders regelen alles zelf?

,,Ja. Als jij de eerste op een terrein bent, kun je in de buurt de sleutel van het hek ophalen. Jij bent dan de ‘kampbeheerder’ en registreert alle mensen die komen en regelt dat ze betalen. Toiletten en douches schoonmaken doen we samen. Meestal hangt er een lijst en kun je opschrijven dat jij op zondag de dameskant schoonmaakt, al snel schrijft iemand anders dat hij de herenkant doet. Dat werkt heel goed. Ook zijn er werkweekenden om het terrein te onderhouden, bijvoorbeeld om te snoeien.”

Hoe kwam je hierbij?

,,Toen ik een jaar of twintig was ging ik met een vriendin mee naar een ‘jeugdrally’ van de NTKC. Op die ‘rally’s’ komen kampeerders vanuit heel Europa bij elkaar. Ik vond dat zo leuk, dat ik lid ben geworden. We kampeerden vaak met een hele vriendengroep.”

,,Acht jaar geleden maakte iemand van die vriendengroep een WhatsAppgroep aan. We besloten met z’n allen weer te kamperen, maar nu met kinderen erbij. Dat beviel supergoed. Ik ga nu vijf keer per jaar een paar dagen.”

Quote Ik houd van luxe, maar het is leuk om te zien wat er gebeurt als je dat niet hebt Wiljo

Wat is er zo leuk?

,,Vooral het gevoel van terug naar de basis. Iedereen uit de vriendengroep heeft het voor elkaar met een goede baan en mooie auto, maar daar is dat even niet belangrijk. Ik houd van luxe, maar het is leuk om te zien wat er gebeurt als je dat niet hebt. Ik vind het ontzettend fijn om mijn kinderen (7 en 9) in de natuur te zien spelen. Zonder Playstation of Xbox. Op een van de kampeerterreinen ligt bijvoorbeeld een kano, daar hebben ze zoveel lol mee.”

Hoe vinden je kinderen het?

,,De eerste keer had mijn zoon zoiets van: waar is de wifi? Het eerste uur heeft hij een beetje lopen chagrijnen maar daarna speelden ze non-stop. Er staan kleine speeltoestellen, maar ze vinden spelen bij het water het leukste. Ook is er een kampvuurkuil waar ze marshmallows en brood roosteren. Mijn kinderen vinden een vijfsterrencamping niet per se leuker, haha”

Wat is minder leuk?

,,Het kan flink koud zijn. Ook is het aardedonker als je ’s nachts naar het toilet moet. Ik stond een keer oog in oog met een vos: ik weet niet wie er harder schrok: de vos of ik.”

Het is dus goedkoop?

,,Zeker, veel goedkoper dan een normale camping. Ik ben sinds drie jaar gescheiden en alleenstaande moeder. Toen ging het financieel minder en was dit een fijne manier van vakantie vieren. Dat is niet meer nodig, maar we blijven het doen omdat het zo leuk is. Sowieso vind ik dat je niet veel geld hoeft uit te geven aan vakantie: er zijn genoeg goedkopere opties, alleen moet je daar je best voor doen.”

