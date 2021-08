Wintersportspullen in de uitverkoop? ‘We verwachten juist schaarste’

Ondernemers in de wintersportbranche hebben een slecht jaar achter de rug: er is niet of nauwelijks een wintersportseizoen geweest en zodoende hebben winkeliers weinig wintersportspullen verkocht, vertelt Dave Quadvlieg, branchemanager bij INretail. ,,In een normaal jaar verkopen ze 90 procent van het wintersportassortiment, dit jaar is er maar 10 tot 15 procent verkocht”, legt hij uit.

In de uitverkoop

Als je dus denkt om nu alvast slim in te slaan, kom je bedrogen uit. ,,De meeste ondernemers hebben de skispullen netjes opgeborgen en verruild voor de zomercollectie, nu vullen ze de collectie een beetje aan om het weer compleet te maken. Kortingen zullen er dus nauwelijks zijn. De ondernemers hebben de omzet nodig”, aldus Quadvlieg.

Quote Er is naast een grondstof­fen tekort, ook een probleem qua productie­ca­pa­ci­teit. Daarnaast zijn containers en de scheep­vaart duurder, waardoor er problemen zijn met de import

Toch is er een belangrijke reden om niet te lang te wachten met het aanschaffen van ski’s, snowboards, schoenen of skihelmen. ,,Er is naast een grondstoffen tekort, ook een probleem qua productiecapaciteit. Niet alleen in de sportbranche, maar er is bijvoorbeeld ook een chiptekort in de autosector en schaarste aan bouwmaterialen. Daarnaast zijn containers en de scheepvaart duurder, waardoor er problemen zijn met de import. Wij denken dus dat er dit jaar weleens schaarste kan ontstaan in de wintersportartikelen”, aldus Quadvlieg. ,,Alle spullen die er zijn, zullen keihard nodig zijn om wintersporters veilig te laten skiën of boarden”, aldus de branchemanager.

Veel boekingen

Het lijkt erop dat het in de winter druk gaat worden op de piste. Voor het winterseizoen zat reisaanbieder Sunweb namelijk in maart al op het niveau waarop het bedrijf normaal gesproken pas eind april zit. ,,Met name voor de kerst- en de krokusvakantie en voor bestemming Oostenrijk zien we een duidelijke piek”, gaf woordvoerster Martine Langerak van Sunweb toen al aan. Opvallend was het aantal boekingen van grote gezelschappen, van twintig mensen of meer.

