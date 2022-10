Yvette heeft een lage energierekening en hypotheek, toch kan ze nog 100 euro besparen op vaste lasten

Financiële wasstraatEen budgetcoach en een verzekeringsexpert vlooien op jouw verzoek je vaste uitgaven door en geven bespaaradvies. Yvette (65) woont alleen en gaat volgend jaar met pensioen. Ze is benieuwd of ze nog kan besparen voordat ze stopt met werken.

,,Ik wil eigenlijk weten of ik mijn financiële zaken goed geregeld heb en daarmee gezond mijn pensioen kan ingaan. Ik ben nu bijna 66 en wil volgend jaar stoppen met werken”, vertelt Yvette. Ze maakt graag groepsreizen, en dat wil ze blijven doen. ,,Daar heb ik genoeg geld voor.” Haar uitgaven houdt ze bij in een excel-sheet. ,,Ik ben niet heel strikt, ik vind het ook leuk om een keertje met mijn zoon uit eten te kunnen, of iets lekkers bij de koffie te halen, maar het is prettig om overzicht te hebben.”

Ze heeft als ze met pensioen gaat ongeveer hetzelfde te besteden, schat ze in. ,,Ik zal misschien minder dure kleding gaan kopen. Ik ben een liefhebber, maar als ik niet meer op kantoor hoef te werken, vind ik ook vintagewinkels heel erg leuk. En nu maak ik gebruik van maaltijdboxen. Na mijn werk vind ik dat prettig, maar dat kan zeker goedkoper als ik zelf boodschappen doe.”

Dat beaamt budgetcoach Rita Celestine. ,,De boodschappenkosten van 350 euro per maand zijn aan de hoge kant voor één persoon. Als je slim inkoopt - één keer per maand grote voorraden, doordeweeks alleen de verse spullen - zou het voor zo’n 50 euro per week moeten kunnen.”

Tekst loopt door na de tabel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lage hypotheek en energierekening

Yvette is heel blij met haar hypotheeklasten van 222 euro. Ze sloot haar hypotheek vorig jaar af tegen een laag rentepercentage van 1,85 procent. ,,Dat ga je inderdaad niet goedkoper krijgen”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. Hetzelfde geldt voor haar energiecontract. ,,Met een maandlast van 52 euro valt er niet te besparen. Dat is hartstikke goed.”

Waar mogelijk wel een besparing ligt, is op het gebied van haar internet en televisie. ,,Bij een alles-in-1-abonnement bij YouFone zal Yvette namelijk 45 euro per maand kwijt zijn. Haar huidige lasten voor televisie, internet en mobiel zijn alles bij elkaar 62,30 euro. Op jaarbasis zou dat ruim 200 euro schelen”, zegt Ypma.

Quote We weten nu al dat de premie voor de basisverze­ke­ring omhoog gaat en de collectie­ve korting verdwijnt. Het is dan zinvol om te kijken of je kunt besparen Michel Ypma, verzekeringsexpert Independer

Besparen op verzekeringen

Daarnaast adviseert hij om - als het na 12 november mogelijk is om over te stappen - te kijken naar haar zorgverzekering. ,,We weten nu al dat de premie voor de basisverzekering omhoog gaat en de collectieve korting verdwijnt. Het is dan zinvol om te kijken of je kunt besparen. Yvette had dit jaar ook iets goedkoper uit kunnen zijn: 9,55 euro per maand als ze haar verzekering had afgesloten bij De Friesland in plaats van bij Ditzo. ,,Ik ben nu heel tevreden”, zegt Yvette. ,,Ze hebben een fijne app en betalen snel uit. Maar het is een goed advies om er toch even naar te kijken.”

Ook zijn er een aantal verzekeringen waar Yvette nog wel iets op kan besparen, stelt Ypma. Zo kan haar doorlopende reisverzekering flink omlaag, van 8 euro (Interpolis) naar 1,92 euro (Allianz Direct) of 2,74 euro (De Internationale, zonder eigen risico) per maand. ,,Goede tip. Daar heb ik nooit echt naar gekeken, omdat het gekoppeld was aan de aanbieder van mijn bankrekening”, zegt Yvette. Haar inboedelverzekering kan ook nog iets scherper: van 9,60 euro naar 3,74 euro als ze hem zou afsluiten bij ASR.

Een ander puntje van aandacht voordat Yvette met pensioen gaat, is de rechtsbijstandsverzekering. Die wordt nu gedekt door haar lidmaatschap van vakbond FNV, maar is alleen beperkt tot arbeid en inkomen. Consumenten en woonzaken worden niet vergoed. ,,Als je een rechtsbijstandsverzekering wil met consumentendekking, ben je bij Roxo het goedkoopste uit (2,97 euro). Bereid je dat uit met wonen, dan is dat bij Univé (7,41 euro).” Yvette heeft hier al over nagedacht: ,,Als ik mijn FNV-lidmaatschap van 17 euro per maand straks opzeg, kan ik daar een rechtsbijstandverzekering voor afsluiten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Auto

Yvette heeft nu nog een privatelease-auto (219 euro per maand), maar wil deze na haar pensioen overnemen. Celestine: ,,Het is belangrijk om in je begroting dan rekening te houden met de kosten die nu bij dat contract inzitten. Denk aan de onderhoudskosten, de wegenbelasting, verzekering en uiteraard benzine.”

Een verzekering (volledig casco) kan ze krijgen voor zo’n 44 euro per maand, schat Ypma in. ,,Het enige dat er nodig is, is een leaseverklaring voor de schadevrije jaren.” Yvette heeft in de afgelopen vijf jaar een keer een beroep moeten doen op haar autoverzekering, vertelt ze. Is dat een probleem, aangezien verzekeraars naar die periode vragen?

Ypma: ,,Verzekeraars kijken daar naar voor de acceptatie, maar ik verwacht in dit geval geen problemen bij het overstappen. Op het moment dat je die geclaimd hebt, ben je al iets teruggevallen in de schadevrije jaren. Dat zal een nieuwe verzekeraar automatisch overnemen.”

Auto leasen of kopen?

Wat is goedkoper? Om hier achter te komen, kun je het beste alle opties op een rij zetten. Lees op Independer met welke kostenposten je rekening moet houden als je overweegt om een auto te leasen of kopen.

Klaar voor haar pensioen?

Celestine adviseert Yvette tot slot om haar openstaande lening voor haar pensioen af te lossen. ,,Met haar spaargeld moet dat binnen een jaar lukken. Dat scheelt weer.” En om na te gaan wat de bestemming is van haar beleggingsrekening. ,,Als dat bedoeld is als aanvulling op haar pensioen, is het slim om te starten met het afbouwen van de inleg en het risicoprofiel te verlagen.”

En heeft Yvette nagedacht over een uitvaartverzekering zodat haar enige zoon niet met onverwachte kosten achterblijft, mocht zij te komen overlijden? Yvette: ,,Ik heb een huis met overwaarde. Dus er is genoeg geld beschikbaar.” Celestine: ,,Ze heeft het goed voor elkaar. Het is goed dat ze ook nog 200 euro per maand spaart, veel mensen doen dat niet.” Yvette: ,,Ik ga nu een financiële planning maken voor volgend jaar. Het wordt een raar jaar na mijn pensioen, maar ik ben blij dat ik voor de grote vaste lasten goed zit.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.