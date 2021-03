Yvo (34) gaat elk jaar een maand op vakantie voor 1000 euro: ‘Vier dagen naar Albanië tuffen, naar een camping zonder luxe’

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Yvo Nafzger (34) komt met weinig rond, mede omdat de leukste dingen volgens hem gratis zijn.

Yvo Nafzger (34) Leeft samen met: vriendin en 3 ratten

Woont: in een koophuis

Inkomsten per maand: 1.300 euro uit freelance werk als toneelschrijver jeugdtoneel + 107 euro zorgtoeslag Uitgaven per maand Huisvesting, auto, energie, internet: 487 euro

Boodschappen: 200 euro

Telefoonabonnement: 22,50 euro

Horeca: 50 euro

Hobby: 50 euro (golf en vissen)

Entertainment: 2 euro

Vakantie en uitstapjes: 135 euro

Sporten: 0 euro

Sparen: 200 euro (of wat overblijft)

Kleding: 10 euro

Golf, is dat niet een dure hobby? Hoe doe je dat voor zo weinig geld?

,,Dat hoor ik vaker: Je bent toch geen type om te golfen? Dat is toch zo’n kaksport? Maar dat is gewoon een vooroordeel. Ik woon vlakbij een golfbaan en daar kan je bijvoorbeeld met eigen materiaal gratis oefenen. Elk jaar neem ik ook een winterabonnement op de golfbaan. Er is een week in oktober, waarin ze dat goedkope abonnement ook nog met korting wegdoen!’’

,,Mijn materiaal heb ik op Marktplaats gevonden. Een maand lang heb ik elke dag gezocht, tot er een set in precies de goede maat op stond. Voor minder dan een tiende van de nieuwprijs.’’

,,Hoe ik bij golfen ben gekomen? Ik speelde het een keer op de Nintendo Wii, en raakte eraan verslingerd!’’

Werk je fulltime?

,,Dat verschilt. Soms heb ik drukkere periodes, soms is het rustiger. Ik vind het toneelschrijven heel erg leuk, maar werk moet niet je volledige leven zijn. Ik zie andere creatieven om me heen die niet eens op vakantie gaan, omdat ze geen afstand durven te nemen van hun werk. Ze zijn bang dat alles wat ze hebben opgebouwd dan instort en dus werken ze elke dag van het jaar.’’

,,Ze hebben dan wel mooie huizen en verdienen behoorlijk wat geld. Maar ik kan dat niet begrijpen. Ik wil ze niet veroordelen hoor, maar waar doe je het dan voor?’’

Ben jij niet bang om te weinig te produceren dan?

,,Nee. Mensen zeggen weleens; je wilt toch niet je hele leven blijven schrijven voor jeugdtheater, kleine zaal? En dan denk ik: nou, waarom eigenlijk niet?’’

Kun je je makkelijk vermaken met weinig geld?

,,Ja. Heel veel leuke dingen in het leven zijn ook gewoon gratis. Ik heb het gevoel dat ik zelfs veel meer onderneem, dan sommige anderen. Ik ga bijvoorbeeld elke zomer een hele maand op vakantie met mijn vriendin. Daar betalen we nooit meer dan 1000 euro voor. Je moet dan wel in een oud autootje, zonder airco, vier dagen lang naar Albanië of Bulgarije tuffen, waar je op een camping staat die geen enkele luxe kent.’’

,,Je went er snel aan. En een mens heeft veel minder nodig dan hij denkt. Toch zeggen al onze vrienden elk jaar weer: die Yvo en zijn vriendin zijn me toch een stelletje mafkezen!’’

Heb je altijd zo weinig nodig gehad?

,,Ik ben merendeels door mijn moeder opgevoed. De eerste jaren na de scheiding met mijn vader zat ze in de bijstand. Maar ze is ook wel echt een ontzettende Truus de Mier. Als je met haar een biertje gaat drinken, stuurt ze over twee dagen nog een tikkie.’’

,,Ikzelf probeer mensen altijd wel te trakteren, maar voor de rest heeft die opvoeding me wel zuinig gemaakt. Misschien nog meer heeft het mij doen beseffen dat je gewoon niet veel nodig hebt. Spullen bijvoorbeeld, het klinkt misschien uit de hoogte, maar de meesten ervan zijn zo overgewaardeerd!’’

Je woont wel in een koophuis. Hoe heb je dat geregeld?

,,Ja, ik moet eerlijk toegeven: een deel van mijn financiële vrijheid is aan mijn vriendin te danken. Zij heeft dit huis gekocht, toen ze een fulltimebaan had. En in een koophuis wonen is nou eenmaal goedkoper dan in een huurhuis.’’

,,Hiervoor woonden we samen in een antikraakpand van 30 vierkante meter. Hoewel het krapjes was, vond ik dat ook helemaal prima.’’

Heb je financiële tips voor anderen?

,,Mijn tip is eigenlijk: ga niet zo makkelijk uit elkaar! Als je een relatie hebt, werk daar dan voor. Met zijn tweeën is alles makkelijker, je hebt steun aan elkaar op elk vlak. Veel van mijn vrienden die een relatie verbreken doen dat met de gedachte; is dit het nou? Ik denk dan: Ja dit is het! En maak er godsamme iets moois van!’’

