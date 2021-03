Yvonne leeft zuiniger sinds scheiding: ‘Eyeopener om zonder pinpas boodschappen te doen’

superbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief, en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Yvonne Bijkersma (42) geeft niets uit aan uitstapjes: door haar werk kan ze gratis naar allerlei plekken met haar zoons.

Yvonne Bijkersma (42) Woont: met drie zoons (9, 13 en 15) samen in een koophuis in Groningen

Werk: heeft een eigen blog (Vegalifestyle.nl) Gemiddelde inkomsten per maand

Blog en alimentatie: 2000 euro Gemiddelde uitgaven per maand

Huisvesting: 300 euro

Energie: 50 euro

Abonnementen: 60 euro

Boodschappen: 500 euro

Horeca (ook afhaalmaaltijden): 220 euro

Hobby, uitstapjes, entertainment: 0 euro

Sporten: 0 euro

Sparen: 175 euro

Studie/onderwijs: 0 euro

Kleding: 200 euro

Kinderen zijn duur, is over het algemeen de opvatting. Jij redt het goed met 2000 euro per maand en drie kinderen. Wat is jouw geheim?



,,Ik ben er een paar jaar geleden, toen ik uit elkaar ging met de vader van mijn zoons, behoorlijk op achteruit gegaan. Gelukkig konden wij in het oude huis blijven zitten, waarvan de hypotheek heel laag is. We wonen best ruim, en er zijn hier in de buurt huisjes die kleiner zijn waar je meer huur voor betaalt. Wat dat betreft hebben we het goed voor elkaar.

Toch heb ik me ook echt een andere levensstijl moeten aanmeten. Voorheen kocht ik veel meer dingen impulsief. Wat echt een eyeopener voor mij was, was het niet meer gebruiken van mijn pinpas als ik boodschappen doe. Op een pinpas is je geld onzichtbaar. Als je met contant geld afrekent, voel je dat veel meer. Nu heb ik een speciaal potje voor de boodschappen, die ik een keer per week doe. Als het geld op is, is het op voor die week.’’

Heb je nog specifieke tips voor geld besparen als je kinderen hebt?

,,Ja, neem ze niet meer naar de supermarkt! Haha. Als de kinderen mee zijn, liggen er binnen een mum van tijd vijf tot zes artikelen in je kar die je totaal niet nodig hebt.’’

Wat vinden je zoons ervan, dat jullie minder kunnen kopen?

,,De kinderen moeten daar wel nog aan wennen. Het zijn wel echte lekkerbekken, die nu opeens ook iets gezonder moeten eten en niet zomaar alle snoep meer krijgen die ze willen. Maar ik denk dat het ook een goede leerschool is. Als ze besluiten om een rol koek in een dag op te eten, weten ze dat ze de rest van de week gewoon geen koekjes hebben.

Trouwens: ik merk het zelf ook niet alleen aan mijn portemonnee, maar ook aan mijn lichaam. Ik ben al 4 kilo afgevallen, sinds ik bewust winkel.’’

Je besteedt 0 euro aan hobby’s, sporten en entertainment. Gaan jullie er nooit op uit?

,,Sporten doe ik gewoon buiten; hardlopen, wandelen. En de jongens zitten op voetbal. Dat betaalt hun vader. Voor de rest spelen ze veel buiten en gaan we naar het bos of strand. Daarnaast spelen ze graag videospelletjes. Die krijgen ze voor hun verjaardag, Sinterklaas of kerst.’’

Heb je je zoons bewust zo opgevoed, dat ze veel buiten spelen?

,,Ja. Ik ben wel altijd met ze naar buiten gegaan. De jongste zegt bij wijze van spreken: ‘Laat me maar ’s morgens achter op de speelplaats en haal me op voor het eten’. De oudste twee moet ik de deur soms wel uitschoppen. Die van 15 moet nu verplicht een uur per dag de hond uitlaten. Hoewel eerst met lichte tegenzin, merkt hij nu dat het toch wel fijn is.’’

En jijzelf dan? Wat vind je leuk om te doen, en is dat gratis?

,,Sterker nog: ik krijg ervoor betaald. De meeste uitjes doen we namelijk via mijn werk. Voor mijn blog mag ik allerlei pretparken, premières en horeca bezoeken. Ik schrijf er dan vervolgens een review over voor mijn blog, die voornamelijk over een veganistische lifestyle gaat; is er vegan eten te verkrijgen, en hoe was het uitje zelf?

Mijn zoons mogen bijna altijd mee. Zo zijn we bijvoorbeeld al naar Disney on Ice, Woezel en Pip en meerdere vakantieparken geweest. Mooi meegenomen, toch?’’

