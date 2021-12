Yvonne maakte een bruidsreportage voor vrienden, maar zag nooit een cent terug

GeldflaterIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Yvonne Aarts (53) die de bruidsreportage die zij voor vrienden maakte nooit betaald kreeg.

Voor wie maakte je bruidsfoto’s?

,,Een bevriend stel. Eigenlijk was mijn man vrienden met de eerste vrouw van de bruidegom maar zij overleed en hij kreeg iets moois met een nieuwe dame. Toen zij 25 jaar geleden trouwden, vroegen zij of ik de foto’s wilde doen.”

Waarom?

,,Ik ben gewoon juf maar heb als hobby fotograferen. Een jaar eerder waren we op huwelijksreis naar Afrika geweest. Zij vonden de foto’s die ik daar had gemaakt zo mooi dat ze mij vroegen of ik hun bruidsreportage wilde maken. Een eer, vond ik.”

Hoe pakte jij het aan?

,,Van tevoren maakte ik lijsten van wat ik wilde fotograferen. Met mijn eigen trouwfoto’s was ik niet blij, dus ik wilde echt weten wat ik erop wilde hebben. Dat hebben we vooraf besproken.”

Hoe ging het fotograferen?

,,Ik was bijna negen maanden zwanger, met mijn dikke buik, maar het ging goed. Gemeentehuis, receptie, feest. Het was prachtig weer. Ik had vooraf een plek gekozen voor de bruidsreportage, een speeltuin met grasheuvels en allerlei hoekjes, het was mooi groen, met dat warme septemberlicht erop. We hadden ook lol. Het was voor de tijd van de digitale camera’s, ik denk dat ik zeker wel tien rolletjes van 36 foto’s heb geschoten.”

Was je blij met het resultaat?

,,Ja, na een week haalde ik de foto’s op die ik had laten ontwikkelen, er zaten prachtige foto’s tussen. Ik kocht twee fotoboeken van 150 gulden per stuk. Ik zocht uit welke foto’s ik uitvergroot wilde hebben. Die ging ik bestellen en toen ben ik bevallen. Het was mijn eerste kind, een huilbaby. Doodmoe was ik. Daardoor is de reportage even blijven liggen.”

En het bruidspaar?

,,Ze belden een paar keer hoe het nou zat met de foto’s. Ik deed het zo snel en zo goed als ik kon, maar er ging een maand of twee overheen. Trots ging ik naar ze toe om het te laten zien. Toen ze de boeken openden en de zwarte pagina’s zagen, werd zij boos. Voor mijn ogen begon ze de foto’s eruit te scheuren.”

Wat was er mis mee?

,,Zwart bracht ongeluk. Zij komt uit een andere cultuur, misschien heeft dat ermee te maken. Ze zei dat ze het duidelijk had gezegd, maar dat kon ik me echt niet herinneren. Ze wilde alles eruit halen en in witte boeken plakken. Ik zei: oké, en vroeg of ze niet zouden vergeten te betalen. Ik had er inmiddels al 1500 gulden aan uitgegeven. Dat is nog niet de helft van wat een professionele fotograaf zou rekenen.”

En ze betaalden niet?

,,Ze zei: weet je hoe lang we hebben moeten wachten? Nogmaals bood ik mijn excuses aan en legde de omstandigheden nog eens uit. Ze hebben nooit betaald. En ik heb ze daarna nooit meer gezien.”

Hoe voelde jij je daarover?

,,Ik vond het pijnlijk. Lang was ik bang ze tegen te komen. Ik voelde me schuldig over die zwarte bladzijden. Ik moest wachten tot ik bijna vijftig was voordat ik kon inzien hoe belachelijk de situatie was. Dat is mijn ding, ik ben onzeker.”

Wat leerde je ervan?

,,Dat ik meer op mijn gevoel moet afgaan en niet alles bij mezelf moet neerleggen. Aan een bruidsreportage heb ik me nooit meer gewaagd. Laatst kwam ik een envelop tegen met losse foto’s. Even dacht ik: ik gooi ze door de brievenbus. Maar meteen daarna: écht niet!”

