Ze beleggen beter, maar missen zelfvertrouwen: ‘Vrouwen willen liever eerst een cursus volgen’

Auteur, financieel journalist en belegger Janneke Willemse, bekend van het boek Blondjes beleggen beter, herkent de aarzeling om de beurs op te gaan. ,,Ik was al jaren financieel journalist voordat ik zelf durfde te beginnen met beleggen.’’



Toen ze eenmaal de stap had gezet dacht ze: ‘Dit kan helemaal verkeerd aflopen’. Tegelijkertijd begon ze met een blog over haar ervaringen. ,,Mijn blog noemde ik; Blondjes beleggen beter. Die naam was een knipoog naar onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen beter beleggen.’’ Dat gold vast niet voor haar, vreesde ze alleen. ,,Nee, ik stapte niet de beurs op met de insteek; ik zal wel even laten zien hoe het moet.’’