Ze groeide op in jurkjes van aardappelzakken, nu heeft ze vijf villa’s: zo werd Oprah Winfrey miljardair

Ze doet het weer, Oprah Winfrey. De talkshowhost is opnieuw zelf talk of the town , door haar interview met Harry en Meghan. Maar Oprah is al lang veel meer dan presentatrice van een talkshow, ze bouwde een heus media-imperium op, waardoor ze als énige vrouw in de lijst met Afro-Amerikaanse miljardairs staat. Niet slecht voor iemand die opgroeide in armoede.

Mocht er nog iemand aan twijfelen: Oprah Winfrey is ook in 2021 nog steeds een van de invloedrijkste mensen ter wereld. Haar interview met de Britse ‘ex-royals’ Harry en Meghan laat het internet nog vóór de uitzending ontploffen. Haar succes mag de 67-jarige talkshowhost volledig op haar eigen naam schrijven. De Amerikaanse knokte zichzelf een weg naar de top na een moeilijke jeugd, gekenmerkt door armoede - ‘Ik droeg jurkjes gemaakt van aardappelzakken’ - en seksueel misbruik. Op haar 14de raakte ze hierdoor zwanger, maar ze verloor haar kindje nadat het veel te vroeg geboren werd. Daarna stortte ze zich op haar schoolwerk en kreeg ze een studiebeurs voor de Tennessee State University.

Oprah reikte al jong naar de top: op haar 19de werd ze niet alleen de jongste, maar ook de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die het nieuws mocht presenteren bij een lokale tv-zender in Nashville. Al snel werd de omroep te klein voor haar talent en na haar verhuizing naar Chicago presenteerde ze de ochtendtalkshow AM Chicago. Daar veroverde ze met haar oprechte televisie en openhartige interviews definitief de harten van tv-kijkend Amerika. Door de populariteit van het programma werd er al snel gekozen voor een titelverandering: The Oprah Winfrey Show was geboren.

Volledig scherm Een jonge Oprah Winfrey. © RV

Tolstoj

Dankzij spraakmakende interviews met onder anderen Michael Jackson - Winfrey was een van de weinigen die de controversiële popster kon strikken voor een gesprek - groeide de talkshow uit tot een waar kijkcijferkanon, dat in meer dan 150 landen werd uitgezonden en in totaal zestien Emmy Awards in de wacht sleepte.

Dat het programma toonaangevend was, bewees alleen al de ‘Boekenclub’-rubriek. Auteurs die het geluk hadden een vermelding te krijgen, zagen hun carrière meteen pieken. Klassiekers die een stoffig imago hadden, werden weer populair - toen Oprah het 19de-eeuwse Anna Karenina van Tolstoj de hemel in prees, was het niet veel later uitverkocht in alle boekhandels.

Maar Oprah is veel meer dan haar show. Toen de Amerikaanse in 2011 zelf een punt zette achter haar iconische programma, betekende dat lang niet het einde van haar carrière. Ze heeft intussen een heus media-imperium uitgebouwd, met onder meer een eigen tv-zender en een productiehuis. Recent sloot ze daarbovenop een lucratieve deal met Weight Watchers - ze bezit ook aandelen in het bedrijf - en ging ze een samenwerking van maar liefst 80 miljoen euro aan met Apple, waar ze een van de gezichten is voor Apple TV+. In november kreeg ze op de streamingdienst nog ex-president Barack Obama op de sofa.

Volledig scherm Als een van de weinigen strikte ze Michael Jackson voor een interview, in 1993. © REUTERS

Oprah acteert ook: ze schitterde in 1985 al in de film The Color Purple van Steven Spielberg - een rol waarvoor ze een Oscarnominatie kreeg - en meer recent was ze te zien in The Butler (2013) en Wrinkle Of Time (2018).

Privéjet

Zo'n carrière levert wel wat op natuurlijk. Volgens de meest recente schattingen harkt ze per jaar zo'n 262 miljoen euro binnen. Oprah beschikt over een totaal vermogen van bijna 2,2 miljard euro. Volgens Business Insider zijn er in de hele Verenigde Staten slechts zeven Afro-Amerikaanse miljardairs - en Oprah is de enige vrouw.

Geld genoeg om ook een vastgoedimperium op te zetten: Oprah bezit minstens vijf luxueuze eigendommen. Haar laatste aanwinst kocht ze in 2019: een riante villa in het Californische Montecito met een gigantisch gastenverblijf, paardenstallen, een poolhouse en jacuzzi's. Kostprijs: ruim 6 miljoen euro. Het stulpje, dat eerst eigendom was van acteur Jeff Bridges, is een mooie aanvulling op het aangrenzende domein waarvan ze al eigenaar is. Dat noemt ze ‘The Promised Land’.

Dat ‘beloofde land’ omvat een gebied van maar liefst 70 hectare en is ruim 80 miljoen euro waard. Over het hele domein heeft ze zes slaapkamers, vier badkamers, tien open haarden, een bibliotheek, twee cinemazalen, een theehuis, een tennisveld en een prachtig meer waarin haar collectie exotische vissen rustig kan zwemmen. Daarnaast beschikt Oprah ook nog over een huis op Orcas Island in Chicago, een chalet in Telluride in Colorado en een ranch op het eiland Maui op Hawaii. Zich verplaatsen doet ze het liefst in haar privéjet, die ze kocht voor 57,8 miljoen euro, met ruimte voor acht tot veertien passagiers.

Volledig scherm Oprah bezit villa's op onder meer Hawaii en in Californië. © ©BrunoPress/Pacific Coast News

Miljoenen voor goede doelen

Oprah en haar partner Stedman Graham (69) leven dus in rijkdom, maar de talkshowhost deelt haar geld ook graag met anderen. Zo staat ze erom bekend regelmatig miljoenen euro's te doneren aan goede doelen via het in 1998 opgerichte Oprah's Angel Network.

Recent schonk ze zo nog 8 miljoen euro aan een project dat voorzag in de voedselverdeling onder Amerikanen tijdens de coronacrisis. In 2007 opende ze al The Oprah Winfrey Leadership Academy, om te voorzien in degelijk onderwijs voor meisjes in Zuid-Afrika. Ze heeft dus naast een goed gevulde bankrekening ook een warm hart, en precies dat maakt haar zo geliefd. Ook bij prins Harry en Meghan Markle.

Volledig scherm Met haar partner Stedman Graham (69). Het koppel is al 29 jaar verloofd. © Getty Images

