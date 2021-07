Ze verkocht huis en spullen, werkt nu op Mallorca, maar het lukt Kim (39) nog niet om te sparen

digital nomadsWerken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regenovergoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Kim Nijmeijer (39), die na het overlijden van haar moeder de biezen pakte en permanent reist.

In welke landen heb jij in de afgelopen jaren allemaal gewoond?

Kim: ,,In het begin vooral in Zuid- en Midden-Amerika. Ik bleef toen overal maar hooguit een week. Toen ik echt aan het werk ging, woonde ik op Bali, tijdens corona in Nederland en nu zit ik op Mallorca.’’

Waarom vertrok je uit Nederland?

,,Ik kom uit een klein dorp in Twente. Op mijn twintigste liep ik stage voor de hotelschool op Curaçao, daar bleef ik vijf jaar hangen. Ik ging terug naar het dorp omdat ik bij mijn familie wilde zijn. Toen overleed mijn moeder. Dat was het moment waarop ik besefte dat zij heel sterk mijn motivatie was om weer in het dorp te gaan wonen. Mijn vader was al overleden toen ik elf was. Met haar overlijden, binnen negen weken, aan longkanker, realiseerde ik me dat ik er gewoon niet veel meer te zoeken had. Het bracht me ook tot de kern van de zaak: het leven kan zomaar ineens afgelopen zijn, dus moet ik er gewoon zoveel mogelijk van gaan genieten. Ik verkocht mijn huis en al mijn spullen, zegde mijn baan als adviseur bij een bank op en ben gaan reizen. Dat doe ik inmiddels vier jaar.”

Waar ging je van leven?

,,Ik had wat te besteden omdat ik mijn huis had verkocht. Ik schreef al heel graag, had een reisblog en ging onderzoeken hoe ik daar mijn geld mee zou kunnen verdienen. Vaak kreeg ik de vraag: ‘Ik wil ook doen wat jij doet! Maar hoe pak ik dat aan?’ Dus coach ik nu ook anderen op weg naar een leven in vrijheid. Inmiddels leef ik van mijn reisblog en van mijn coachingklanten. Al het werk dat ik doe is online.”

Een bedrijf opzetten terwijl je reist: is dat niet moeilijk?

,,Om een business op te starten en draaiende te krijgen en steeds bezig zijn om dat uit te breiden, is best pittig. Maar dat zou denk ik in Nederland net zo moeilijk geweest zijn. Misschien nog wel moeilijker.”

Hoezo moeilijker?

,,Mensen in mijn omgeving in Nederland zijn nu eenmaal veelal minder open-minded. Iedereen werkt in loondienst en ze hebben allemaal een vrij standaard leven. Niemand vraagt hoe het met mijn werk gaat, ze denken dat ik permanent vakantie vier of zo. Daarom heb ik het gevoel dat ik het mezelf moeilijker zou maken in Nederland een bedrijf op te zetten en mijn leven te leiden hoe ik het graag heb, dan wanneer ik fysiek weg ben.”

Spaar je?

,,Ik ben nu nog niet aan het sparen maar ik ben er wel al over aan het nadenken. Er is niemand die mijn salaris uitbetaalt en een pensioen opbouwen moet ik uiteraard ook zelf regelen. Ik overweeg te gaan beleggen. Eigenlijk zou ik me daar veel meer mee bezig moeten houden.”

Heb je wel een buffer?

,,Ik heb altijd een bepaald bedrag op mijn spaarrekening staan. Het is fijn om minimaal 5000 euro achter de hand te hebben zodat, mocht er iets zijn met mij of met een familielid, ik altijd terug naar Nederland kan en daar dan ook ergens kan verblijven.”

Wat was het moment dat je dacht: hier doe ik het voor?

,,Er zijn zoveel geluksmomenten. Bijvoorbeeld toen ik in mijn eentje met een rugzak op door de bergen, fjorden en gletsjers van Patagonië wandelde. Ik voelde me heel los van alles en tegelijkertijd enorm geaard in mezelf.”

Is een bestaan als digitale nomade wel eens eenzaam?

,,Ik hou enorm van alleen zijn, dus voel ik mij niet vaak eenzaam. Over het algemeen weten digital nomads elkaar wel te vinden via online platforms. En dan is het superleuk om af te spreken want dan ben je onder gelijkgestemden en kun je elkaar helpen en steunen.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Als het moet, kan alles, maar ik denk dat ik niet meer goed in loondienst zou kunnen werken. Het leukste lijkt het me als ik in de toekomst samen met mijn vriend de wereld ga verkennen. We zijn nu een paar maanden samen. Hij woont op Mallorca en zit in principe ook niet vast aan een baan. Misschien dat we samen een business opstarten.”

Nooit weten waar je naartoe gaat, is dat niet onrustig?

,,Het lijkt me wel het leukste om uiteindelijk gedurende het jaar op een paar vaste, verschillende plekken te wonen. En om een tiny house in Nederland te kopen, zodat ik daar, als ik mijn familie wil zien, een slaapplek heb en het kan verhuren als extra inkomstenbron.”

En als je kinderen krijgt?

,,Als het eenmaal zover is, als het ons gegund is, dan zien we wel weer verder. Als we dan nog steeds willen blijven reizen, dan is er altijd nog de wereldschool. Maar zover is het nog lang niet.”

