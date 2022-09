‘Zeer uitzonderlijke’ loonsverhoging van 15 procent voor beveiligers

Eneco snoeit drastisch in teruglever­ver­goe­ding zonne­stroom

Eneco schroeft de terugleververgoeding voor zonnestroom vanaf 5 september drastisch terug naar 9 cent per kWh. Dat is een forse verlaging want Eneco betaalde voor het overschot van de klanten tot nu toe het reguliere stroomtarief.

23 augustus