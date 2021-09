Zij verdienen geld zonder er echt voor te werken

Rimke de Groot (40), onlinemarketingcoach uit Leeuwarden, maakt sinds april vorig jaar pubquizzen die ze vervolgens online verkoopt. ,,Toen de coronacrisis uitbrak, besloot ik een pubquiz te organiseren voor mijn thuiszittende familie. Binnen een paar uurtjes had ik een quiz gemaakt en die viel goed in de smaak. Door mijn werk als marketingcoach weet ik hoe je iets vindbaar maakt in Google en besloot ik die pubquiz voor 7,50 euro eens online te zetten.”

Schot in de roos

Ze was de pubquiz eigenlijk alweer vergeten tot ze ineens een mailtje kreeg. ,,Er was er één besteld. Vanaf toen ging het hard: met kerst werden er zeshonderd bestellingen geplaatst. Inmiddels heeft ze er ruim 1800 verkocht. De prijs heeft ze verhoogd naar 10 euro. ,,Het werk zit hem in het samenstellen van de quiz en de vragen. Maar als die eenmaal online staat, wordt hij automatisch in Google gevonden en gaat de verkoop helemaal vanzelf.”

Voor De Groot was deze passieve inkomstenbron een grote verrassing. ,,Het heeft me doen beseffen dat er nog veel meer kan. Met een beetje creativiteit en doorzettingsvermogen zijn er allerlei manieren om een passief inkomen te genereren. Die pubquiz was in ieder geval een schot in de roos.”

Quote Ik kan op vakantie met vrienden en verdien vanaf het strand gewoon door Tim Kraai

Volledig scherm Tim Kraai (30) verdient ongeveer een modaal inkomen met zijn passieve inkomsten. ,,Het is soms hard, maar vooral slim werken.” © Giacomo Perticara

Veertig websites

Een populaire manier om een passief inkomen te verdienen is met affiliatemarketing. Dat weet ook de 30-jarige Tim Kraai, online marketeer uit Eindhoven. ,,Ik bouw informatieve websites, of koop bestaande websites op. Ik verdien het geld met advertenties en het promoten van andermans producten. Als mensen een product aanschaffen, ontvang ik daarop commissie.” Inmiddels leeft de Eindhovenaar van dit passieve inkomen. ,,Ik verdien er ongeveer een modaal inkomen mee. Het mooie is dat ik er relatief weinig voor doe. Als de website eenmaal is gevuld met de juiste informatie, gaat het vanzelf.”

Toch vindt Kraai het ook belangrijk om de keerzijde te noemen van een passieve inkomstenbron. ,,Niet alles lukt. Ik heb in totaal veertig websites gemaakt en er zijn er meerdere waaraan ik niks heb verdiend. Dan kost het vooral veel tijd.” Voor een passief inkomen is er volgens hem behoorlijk wat geduld nodig. ,,Een website gaat soms pas na een jaar écht lopen. Dus je stopt er veel energie en tijd in. Gelukkig is het ook mijn hobby en vind ik het heel leuk om te doen.”

Hij ervaart veel financiële vrijheid dankzij zijn passieve inkomen. ,,Het betekent niet dat ik niet hard werk. Het is soms hard, maar vooral slim werken. Alleen dat deel van mijn inkomen is niet meer verbonden aan mijn werkweek. Ik krijg hierdoor veel vrijheid en bepaal mijn eigen deadlines. Ik kan dus op vakantie met vrienden en verdien vanaf het strand gewoon door.”

Volledig scherm Gewichtsconsulente Ida Jager (42) besloot naar de mogelijkheden te kijken van een passief inkomen. ,,Iedereen kan het, maar je moet er wel wat voor willen doen.’’ © Bergstra Fotografie

Voor iedereen

Ook Ida Jager (42), gewichtsconsulent uit Surhuisterveen, verdient een passief inkomen met affiliatemarketing. ,,Vier jaar geleden kreeg mijn zoon epilepsie. Ik kreeg er een hele zorg bij en kon minder werken. Ik ben gaan onderzoeken wat ik kon doen om een stukje extra inkomsten te genereren. En kwam al snel uit op affiliatemarketing: makkelijk te doen vanuit huis. Ik verwijs in artikelen op mijn zakelijke website en mijn blog naar producten. Als er iets verkocht wordt via een link, ontvang ik een commissie.”

Het is voor haar niet een hoofdinkomen, maar een mooi extraatje. ,,Ik ben er nu anderhalf jaar gericht mee bezig en verdien er tussen 100 en 200 euro per maand mee.” Jager denkt dat iedereen een passief inkomen kan verdienen, maar dan moet je er wel wat voor willen doen. ,,Ik vergelijk het altijd met mijn werk, waar mensen komen die willen afvallen. Dat gaat ook met kleine stapjes. Je bent niet direct 10 kilo kwijt.”

Volledig scherm Nicole van Zurk slaapt tijdens haar werk als massagemodel en verdient zo met haar massageschool. ,,Ik heb écht de beste baan ter wereld.” © Willem Prins Photography

Slapend rijk

De 46-jarige Nicole van Zurk heeft een andere manier van passief inkomen ontdekt. Ze slaapt soms letterlijk terwijl ze betaald krijgt. Ze runt sinds elf jaar met haar man een massageschool in Amsterdam. ,,Ik ben meestal massagemodel voor onze cursussen die we fysiek en sinds de coronacrisis ook online aanbieden. Terwijl ik met mijn ogen dicht op een mat lig, krijg ik een massage van mijn man die aan cursisten voordoet hoe het moet. Ik ben dan wel fysiek aanwezig, maar massagemodel zijn kost me verder geen moeite.”

Mensen die de filmpjes zien reageren erg leuk op haar baan. ,,Ik kreeg laatst de opmerking: Jij hebt echt een jaloersmakende baan. Wie wil nou niet slapend rijk worden?’’ Het betekent voor Van Zurk overigens niet dat ze niet hard werkt. ,,We zijn iedere dag druk met ons bedrijf, maar door het model zijn is er ook veel tijd voor ontspanning. ,,Het passieve deel aan mijn werk is geweldig. Ik heb de beste baan ter wereld.”

Slapend geld verdienen. Dat wil iedereen. Maar helaas heeft niet iedereen een passief inkomen. Toch geld verdienen zonder ervoor te werken? Misschien is beleggen dan iets voor je? Independer legt het uit.

