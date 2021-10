Zijn we wel goed verzekerd tegen stormschades? ‘Zeker niet alles wordt vergoed’

Superbespaarder Elsbeth (48) loste haar hypotheek al af: 'Ik denk dat het ons nu niet meer zou lukken'

19 oktober Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Elsbeth Enders (48). Ze gebruikt een overzicht van de supermarkt om voordelig te shoppen.