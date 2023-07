Zo’n 20.000 Nederlanders krijgen brief op de mat: je hebt mogelijk recht op zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag die in 2022 kon oplopen tot maximaal 110 euro per maand als je minder dan 25.000 euro verdient op jaarbasis en geen toeslagpartner hebt. Ben je samen, dan kan het maandbedrag oplopen tot 212 euro per maand. In 2023 is dat bedrag hoger: 154 euro zonder en 256 euro met een toeslagpartner.

Had je vorig jaar een inkomen van 31.950 euro, dan heb je nog recht op 2 euro per maand. Daarmee kan de zorgtoeslag een leuk extraatje of broodnodige aanvulling zijn. Maar lang niet iedereen is op de hoogte van het recht op zorgtoeslag, weet Coert Kleijwegt, directeur Toeslagen bij de Dienst Toeslagen: ,,Of mensen vinden het moeilijk om de toeslag aan te vragen.’’

De Dienst Toeslagen benadert daarom actief mensen die in 2022 recht hadden op zorgtoeslag. In 2021 heeft de overheidsorganisatie een proef gedaan en stuurde destijds vijfduizend brieven uit naar mensen die mogelijk recht hadden op een tegemoetkoming. Dat werkte goed: ruim de helft van de ontvangers van een brief heeft ingelogd, 85 procent daarvan vroeg daadwerkelijk toeslag aan. ,,Daarom schrijven we nu een grotere groep van 20.000 mensen aan. We vinden het heel belangrijk dat mensen die recht hebben op toeslagen die ook gebruiken.’’

Gegevens op basis van belastingaangifte

De Dienst Toeslagen heeft op basis van gegevens van de Belastingdienst en bijvoorbeeld het UWV inzicht in de situatie van iemand en of hij of zij op basis van het inkomen in 2022 mogelijk recht heeft op zorgtoeslag. Dit zijn bijvoorbeeld studenten of mensen met een uitkering. Doordat de inkomensgegevens bekend zijn, zie je bij het aanvragen direct waar je recht op hebt. Mensen die niet reageren, worden - als er een telefoonnummer bekend is - zoveel mogelijk nagebeld.

,,De reacties waren heel positief, mensen waren verrast en blij met het seintje’’, aldus Kleijwegt. In de brief die dit jaar op de deurmat valt bij 20.000 Nederlanders, staat ook uitgelegd hoe je kunt controleren of je vorig jaar recht had op zorgtoeslag en waar je hulp kunt krijgen als je niet weet hoe je het moet aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld via maatschappelijke organisaties als de bibliotheek, de gemeente en buurtteams, of door te bellen met de gratis Belastingtelefoon (0800 - 0543).

Het is tot en met 1 september mogelijk om met terugwerkende kracht zorgtoeslag aan te vragen over afgelopen jaar. In 2022 ontvingen 4,7 miljoen huishoudens zorgtoeslag met een totale waarde van 5,5 miljard euro.

Heb ik recht op zorgtoeslag? 1. Op de website toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen kan je zelf controleren of je op basis van je inkomsten recht hebt op zorg- of huurtoeslag. Je hebt tot een inkomen van 39.000 euro (alleenstaand) recht op zorgtoeslag, bij huurtoeslag is dat afhankelijk van de hoogte van de huur. De hoogte van de zorgtoeslag is online terug te vinden. 2. Heb je recht op toeslagen? Deze kun je aanvragen onder het kopje ‘Mijn toeslagen’ op de site van de Dienst Toeslagen. 3. Let op: geef veranderingen in je inkomen of woonsituatie altijd door. Als je in 2022 recht hebt op zorg- of huurtoeslag en deze aanvraagt, loopt dit automatisch door in het huidige kalenderjaar. Heb je inmiddels een (andere) baan en is je inkomen hoger geworden? Dan heb je minder of geen recht meer en dien je het zelf, handmatig, uit te zetten.

Zie ook: Met deze tool zie jij op welke toeslag of welk potje geld je recht hebt

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!