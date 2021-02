Zuid-Koreaanse tiener stort zich tijdens pandemie op aandelen en heeft nu al nettowinst van 43 procent

Kwon Joon is 12 jaar oud, komt uit Seoel en is fan van de succesvolle Amerikaanse investeerder Warren Buffet. De tiener kon afgelopen april zijn ouders overtuigen om de aandelenhandel uit te proberen. Met succes: de aandelen van Joon staan in minder dan een jaar tijd op 43 procent winst.

,,Ik heb mijn ouders echt omgepraat, omdat ik een expert geloofde die stelde dat er een gelegenheid was, die zich maar eens in de tien jaar voordeed”, zegt Kwon Joon. Dat had hij op tv gezien. Joon kreeg uiteindelijk voor elkaar dat zijn moeder een account opende en daar 25 miljoen Zuid-Koreaanse won aan spaargeld opzette (zo’n 18.500 euro). Dat was in april, tijdens de coronapandemie, op het moment dat de Koreaanse aandelenindex KOSPI (Korea Stock Price Index) net begon te herstellen van de grootste dip van het afgelopen decennium.

Joons strategie was om meer naar de lange termijn te kijken dan naar aandelen waarmee hij op de dagelijkse markt winst kon boeken. In zijn portefeuille zaten onder meer aandelen van bekende firma’s als Samsung, Hyundai en het Zuid-Koreaanse internetbedrijf Kakao Talk. ,,Ik wil mijn investering tien tot twintig jaar behouden met een langetermijnperspectief, in de hoop mijn rendement te maximaliseren”, aldus de jongen van 12. Hij is alvast goed op dreef, met een nettowinst van ongeveer 43 procent in minder dan een jaar tijd.

Zijn moeder twijfelt nu of ze hem binnen een paar jaar naar de universiteit moet sturen. Ze denkt dat een academisch diploma in de moderne wereld minder waard is dan een uniek talent. Ook Joon zelf wil liever een grote investeerder worden zoals zijn held, de Amerikaanse miljardair Warren Buffet. ,,Ik hoop ook veel liefdadigheidswerk te doen”, voegt de tiener eraan toe.

Kwon Joon blijkt niet de enige jongere te zijn die zich op aandelen stort, zeker nu de coronacrisis vele traditionele banen hard treft. In januari van dit jaar was meer dan 27 procent van de Zuid-Koreaanse jongeren tussen 15 en 29 jaar werkloos, hoewel ze tot de hoogst opgeleiden in de OESO-landen behoren. Drie kwart van de jongeren in het land gaat na de middelbare school naar de universiteit.

Er zijn nu meer jonge particuliere beleggers in Zuid-Korea dan ooit tevoren. Meer dan twee derde van de totale waarde van de aandelenhandel van het land wordt inmiddels verhandeld door tieners of zelfs nog jongere personen. In 2019 was dat nog minder dan de helft.

