Zussen laten complexe erfenis achter met wel zeventig erfgenamen

Eind van de acceptgiro? ‘Er is een omslagpunt waarbij het niet meer kan’

3 juni Is het afscheid van de papieren acceptgiro aanstaande? De overschrijfkaart is in coronajaar 2020 in ieder geval verder in populariteit gedaald. Die ontwikkeling is al even bezig: in 2010 werden er nog ruim 151 miljoen transacties via de bankpapieren gedaan, vorig jaar waren dat er nog maar iets meer dan 6 miljoen. De vraag is niet óf, maar wannéér. ,,In 2017 vonden we het al enorm weinig.”