Zwerver steelt twee blikjes: ‘Mijn straf kost maatschappij meer dan deze kleine zonde’

Annick (33) zag 1400 euro in rook opgaan tijdens een helse boottocht door Chili

21 augustus Een vakantie is voor veel mensen hét moment om geld uit te geven aan die once in a lifetime-ervaring: een ballonvaart, duikcursus of een cruise. Toch kijkt niet iedereen blij terug op die grote uitgave. ,,Ik kon alleen maar denken: Wat doe ik hier en waarom heb ik hier zo veel geld voor betaald?’’