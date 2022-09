Zo verandert jouw inkomen door de nieuwe kabinetsplannen

Uit de nieuwe plannen blijkt dat het kabinet er komend jaar alles aan doet om het werk in loondienst aantrekkelijker te maken. Werknemers met het minimumloon én het modaal inkomen gaan er namelijk op vooruit. Zo stijgt het minimumloon met 10 procent en ziet de werknemer met een modaal inkomen gemiddeld netto 91 euro extra per maand op zijn bankrekening verschijnen.

,,De 91 euro is ook gebaseerd op de belastingvoordelen”, vertelt Joke van der Velpen, Manager wet- en regelgeving bij Visma | Raet. Zo wordt de eerste schijf van de inkomstenbelasting opgerekt. ,,Waar je voorheen maximaal 69.398 euro bruto per jaar mocht verdienen om in de eerste schijf te blijven, ligt de grens nu op 73.031 euro.” Dit betekent dat je minder belasting hoeft te betalen over je loon. ,,Daarnaast is het belastingtarief omlaag gegaan, van 37,07 procent naar 36,39 procent. Dat scheelt echt flink.”

Ook krijgen werknemers in loondienst meer arbeidskorting. ,,Wie maandelijks bruto 5052 euro verdient, hoeft volgend jaar hier minder belasting over te betalen. De grens ligt dit jaar nog op 4260 euro bruto”, aldus Van der Velpen. ,,Let wel op: het afbouwpercentage van de arbeidskorting gaat steil naar beneden als je meer dan 5052 euro bruto per maand verdient. Dit wordt nu 6,51 procent en het was 5,68 procent. Kort samengevat: hoe meer salaris je ontvangt, hoe minder arbeidskorting je krijgt.”

De mensen die er komend jaar relatief het meest op vooruitgaan zijn de werknemers met het minimumloon. Visma | Raet heeft berekend dat hun netto-maandinkomen 216 euro zal stijgen ten opzichte van juli 2022. ,,Dit is een stijging van 13,17 procent”, zegt Van der Velpen. ,,Zo’n grote stijging heb ik de afgelopen jaren niet langs zien komen bij Prinsjesdag.” Deze werknemers hebben namelijk de hoogste belastingkorting en relatief gezien de hoogste salarisstijging, waardoor ze onder de streep dus in 2023 meer overhouden dan in 2022.

Zzp’ers gaan meer belasting betalen

Zelfstandige ondernemers zullen minder belastingvoordeel krijgen. De hoogte van de zelfstandigheidsaftrek wordt namelijk versneld afgebouwd, waardoor zzp’ers jaarlijks meer belasting moeten betalen over hun inkomen. ,,In de coronacrisis bleek dat het leven als zelfstandige heel risicovol is. Er vielen opdrachten weg en veel zzp’ers zijn niet goed verzekerd. Als ze ziek worden of uitvallen, is er geen vangnet voor hen”, zegt Van der Velpen. ,,Het kabinet wil op deze manier ervoor zorgen dat loondienst weer aantrekkelijker wordt. Zeker voor ‘schijnzelfstandigen’, die eigenlijk het loondienstwerk doen op basis van een zzp-contract.”

Tot slot gaat de reiskostenvergoeding voor werknemers iets omhoog, naar 0,21 cent per kilometer. ,,Dit betekent niet dat de werkgever verplicht is om dit bedrag ook daadwerkelijk uit te keren. Het betekent alleen dat ze de reiskosten tot 0,21 cent belastingvrij kunnen vergoeden.” Van der Velpen ziet in steeds meer cao’s dat mensen bijvoorbeeld de volledige reiskostenvergoeding krijgen als ze met de fiets komen en minder als ze met de auto reizen. ,,Dat mag een werkgever zelf bepalen. Ze mogen ook 0,25 cent per kilometer vergoeden, maar dan zit er op die 0,03 cent wel belasting.”

Ook gaat de thuiswerkvergoeding omhoog met 0,13 cent, wat dus neerkomt op 2,13 euro. ,,Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, wat betekent dat de vergoeding standaard jaarlijks omhoog gaat. Dit nieuwe bedrag is dus niet ontstaan op basis van nieuwe berekeningen. Dan zal het waarschijnlijk wel hoger zijn geweest.”

