3% van alle stemmers in Geldrop-Mierlo koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen

Column ‘Dat had ik nog maar zelden gezien, jeugdige vissers­vrou­wen langs het water’

Omdat de zon besloten had onbewolkt te schijnen maakte ik een klein ommetje met de fiets, ook om de longen wat te ontstoffen. Ik besloot langs het kanaal te rijden, niet ver bij mij in de buurt. Toen ik nog hondenoppas was liep ik er steevast naar toe, omdat ik hem daar los kon laten, zonder voor problemen te zorgen, want de weg langs het kanaal werd nagenoeg niet gebruikt en het pad door het gras nog minder.