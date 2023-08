'Aantal laadpunten voor stekkerauto's in Geldrop-Mierlo moet meer dan verviervoudigen voor halen klimaatdoelen'

PODCAST Vooruit­blik op de dubbele kraker tegen Rangers FC, het bijzondere debuut van nieuweling Jerdy Schouten en tv-faam voor een vergeten PSV’er

De luisteraars van Heet van de Herdgang, de ED-podcast over PSV, hebben een goed gevoel over de dubbele confrontatie met Rangers FC. Ze konden hun mening geven in een peiling op X. De overgrote meerderheid van de stemmers verwacht dat PSV ten koste van de Schotten de Champions League bereikt.