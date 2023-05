Aantal winkels in Geldrop-Mierlo vorig jaar gekrompen

16 appartemen­ten in St. Janshoeve Nuenen, waar voorheen houthandel Van der Putten zat

NUENEN - Op de plek in Nuenen waar vroeger Houthandel Van der Putten zat, komen 16 appartementen. De woningen komen in de St. Janshoeve, de monumentale boerderij aan de Berg. De gemeente is bereid mee te werken aan het plan dat de eigenaar heeft ingediend.