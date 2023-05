Ambulance rijdt zich vast in Geldrop, brandweer schiet te hulp

Bezorgde Sonse huisarts praat met minister over kloof tussen rijke en arme ouderen: ‘Bent u ook bang voor een tweedeling?

SON EN BREUGEL/DEN HAAG- Via een open brief aan minister Conny Helder uitte de Sonse huisarts Christian de Groot onlangs zijn zorgen over de kloof tussen arm en rijk die hij ziet ontstaan in de gezondheidszorg. Dinsdag kreeg hij de kans zijn noodkreet persoonlijk toe te lichten.