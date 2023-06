Bedrijvigheid in Geldrop-Mierlo op slot door ruimtegebrek: inschikken, omhoog of de grond in

Bestuurder heeft geluk bij zwaar ongeluk in Nuenen: auto vliegt over de kop en slaat krater in berm

NUENEN - Een auto is zaterdagavond op de N270 bij Nuenen over de kop geslagen en in de berm beland. De wagen werd door de klap bijna volledig verwoest, maar de bestuurder kon zelf uit het voertuig klimmen. Hij hield slechts lichte verwondingen aan het zware ongeval over.