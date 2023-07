Officieel: Helmond Sport incasseert recordbe­drag voor Eros Maddy

De verrassing is compleet: Eros Maddy (22) gaat definitief de recordboeken in bij Helmond Sport. De aanvaller vertrekt per direct naar AJ Auxerre, voor een bedrag van naar verluidt 400.000 euro. Maddy was maandag en dinsdag al in de Franse stad, de medische keuring is inmiddels voltooid en hij heeft zijn krabbel gezet onder een 3-jarig contract.