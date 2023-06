Bewolkte dag in Geldrop-Mierlo

Hans van Dijk (61): dakdekker, loodgieter, gemeentebo­de en nu voorzitter van de ‘bodeclub’

GELDROP-MIERLO - Ooit dacht hij dat hij er nooit aan zou kunnen wennen: binnen werken. ,,Ik vond mezelf een buitenmens”, zegt Hans van Dijk (61) uit Mierlo. ,,Maar ik was nog geen maand gemeentebode of ik wilde nooit meer anders.” Nu is Van Dijk voorzitter geworden van de Brabantse kring van gemeentebodes.