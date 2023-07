Brand en gaten in voordeur na explosie bij beruchte villa in Geldrop, politie spreekt van gerichte actie

GELDROP - De bewoners van een beruchte villa aan de Zwembadweg in Geldrop zijn in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt door een explosie. Er was een enorme knal te horen en daarna was er brand. Overdag is goed te zien dat er gaten in de voordeur en de muur ernaast zitten.