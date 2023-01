De landschapstuin van Kasteel Geldrop wordt in ere hersteld; provincie geeft subsidie

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om de plannen voor de landschapstuin verwezenlijkt te krijgen. Al in 2010 zijn de eerste schetsen gemaakt. Door geldgebrek werd de uitvoering steeds uitgesteld. Nu zijn er eindelijk voldoende middelen en een vergunning om de voorname uitstraling van weleer te herstellen.

De landschapstuin rond het kasteel, die een monumentale status heeft, is de laatste decennia versoberd. De allure van de hoogtijdagen is gedeeltelijk vervlogen. Door overvloedige regen en te droge zomers zijn de oude bomen in de problemen gekomen. Een deel is doodgegaan, andere hebben het moeilijk.

Behoud van oude bomen

De geschiedenis van het kasteel en de tuinen gaat terug tot de 14e eeuw. Rond 1870 werd het kasteel ingrijpend verbouwd door industrieel Hubertus Paulus Hoevenaar jr. Hij ontwierp de huidige landschapstuin. Er stonden al planten en bomen in de tuin en die behield hij in zijn ontwerp.

De stichting Landgoed Kasteel Geldrop wil de staat van kasteel en tuinen zoals die in 1870 was, zoveel mogelijk handhaven. Doordat er te weinig budget was voor het onderhoud zijn sommige planten gaan woekeren. Hulst en bomenzaden hebben de bloemperken die er in 1970 nog waren, overwoekerd. Sommige rododendrons zijn te groot geworden en het esdoornlaantje is geheel verdwenen.

Watermanagement

Een ander probleem is het droogvallen van de gracht en andere waterlopen in droge zomers. Tijdens de winter is de tuin juist te nat, vooral de grasvelden. Bij de restauratie worden sloten en stuwen aangepast zodat de planten in de zomer genoeg water krijgen en in de winter niet teveel.

Om de structuur van de oorspronkelijke tuin terug te krijgen, wordt een aantal bomen en struiken verwijderd. Op andere plaatsen worden er weer aangeplant om de oude glorie te herstellen. Daarnaast worden de paden verbeterd en de bestaande bruggen vernieuwd en de tuin zal opnieuw worden ‘aangekleed’.

Een visuele toren

Behalve bomen, struiken, ornamenten en bloemperken, wordt op de plek van de oude woontoren die in 1840 werd gesloopt een metalen constructie gebouwd. Die wordt aangekleed met groen, zodat het kasteel visueel weer completer wordt.

De moderne kunstwerken passen qua stijl en schaal niet op de plekken die ze in de landschapstuin hebben gekregen. In samenspraak met de gemeente wordt een andere locatie, mogelijk op het landgoed of elders in de gemeente, toegewezen.

De bestrating is vorige winter al grotendeels aangepakt met een subsidie van Brainport Regiodeal.