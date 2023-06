Eerste heldere, haalbare ‘doelenlijst’ van gemeente Geldrop-Mierlo is dat nog niet helemaal

Bestelbus uitgebrand op vlucht­strook A67 bij Geldrop

GELDROP - Op de A67 bij Geldrop is zondag rond 18.30 uur een bestelbus in brand gevlogen op de vluchtstrook. Een aantal rijstroken was enige tijd dicht in de richting Eindhoven, zodat brandweerlieden veilig konden blussen.