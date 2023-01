Elfde editie Gulbergen Trail

Zo is nu de stand van zaken bij PSV: Ruud van Nistel­rooij vertelt hoe de club uit de put wil klimmen

Bij PSV voelt trainer Ruud van Nistelrooij ondanks de slechte resultaten steun van de clubleiding. Een ontslag is absoluut niet aan de orde, in tegenstelling tot de situatie bij Ajax. ,,Heel vervelend voor een collega als zoiets gebeurt”, zei de coach van PSV er vrijdag desgevraagd over. ,,Ik ga hem (Alfred Schreuder, red.) zeker nog een bericht sturen, maar bij PSV hebben we ook het nodige te doen. Dat is duidelijk.”

