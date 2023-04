Ernstig ongeluk tussen fietser en motor in Mierlo, traumahelikopter vliegt uit voor gewonden

Drummer Renee (62) stopt na 35 jaar bij coverband Betty Blue en gaat solo: ‘Ik heb niet oneindig de tijd meer, ik wil mijn eigen muziek maken’

EINDHOVEN - Na 35 jaar stopt drummer en mede-oprichter Renee Frankhuizen (62) bij de Eindhovense coverband Betty Blue. Nee, ze gaat niet met pensioen en er is ook niets vervelends aan de hand. ,,Ik denk er al een tijdje over, wilde graag het jubileum nog meemaken. Maar het is gewoon klaar.”