Geldrop in diepe rouw; na 48 jaar zijn groenwitten weer tweedeklasser

met video Politie deelt beelden van straatrace in Helmond

HELMOND - De politie heeft beelden vrijgegeven van de straatrace op de Europaweg in Helmond. De race tussen twee auto’s eindigde in een crash tegen een taxibusje dat stilstond bij een verkeerslicht. Zes mensen raakten gewond. Een van de inzittende van de auto die tegen het busje botste, is nog altijd spoorloos.