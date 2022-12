Geldropse verdachte (52) houdt het niet uit in de rechtszaal: ‘Dan ga ik’

Veel wegen krap en lastig voor bussen: ‘Ze hebben van de bocht een chicane gemaakt’

VALKENSWAARD - Een Veldhovens touringcarbedrijf slaat alarm over de steeds krappere inrichting van wegen in de regio waar het zijn bussen doorheen moeten sturen. ,,Je vraagt je soms af of het er echt veiliger op is geworden.”

21 december