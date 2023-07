Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Geldrop-Mierlo vandaag

Dennis uit Eindhoven is beste biersomme­lier van Nederland: ‘Het beste bier is een simpel bier’

EINDHOVEN - Driemaal is scheepsrecht voor Dennis Kort (35) uit Eindhoven. Na twee keer zilver op het Nederlands Kampioenschap mag hij zich nu de beste biersommelier van Nederland noemen. In 2025 zal hij ons land vertegenwoordigen op het WK in München.