In Geldrop-Mierlo praten met mensen die hetzelfde meemaakten als jij

Onaangekondigd binnenlopen geen probleem

De gratis inloop vindt plaats in wijkcentrum De Dreef, Willem Barentszweg 69 in Geldrop en duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur. Wie wil kan onaangekondigd binnenlopen op de tijd die hem uitkomt. Het Zelfhulp Netwerk is te bereiken via 040-2118328 of info@zelfhulpnetwerk.nl.