Muziekevenement The Real Shit matig bezocht; alleen de bekende artiesten trekken wat aandacht

De prominenten van het dorp hadden er weinig moeite mee om zich zonder schroom te laten fotograferen op het toilet. De foto’s van burgemeester Van Bree, wethouder Looijmans, oud-wethouder Van Otterdijk, en directeur Abels van het Strabrecht College waren uitgestald bij de ingang.

De jeugd had daar blijkbaar meer moeite mee. Er was geen enkele inzending voor de challenge ‘Toilet Art’ waarmee 100 euro te winnen was. De andere challenge, het vinden van een gouden wc-pot in de gemeente, was gewonnen door Benjamin Martin (23). Hij vond de pot bij een stroomhuisje in de buurt van het Strabrecht College.

Volledig scherm Benjamin Martens (tweede van links) vond de gouden wc pot. © Olga Maria Berger

Half uur VIP

Voor hij het VIP balkon betrad met zijn tien vrienden, had hij het voornemen om goed gebruik te maken van zijn gewonnen prijs en het op een drinken te zetten. Na een half uur voelden ze zich te oud, vonden de muziek maar matig en verlieten het feest.

Quote In Geldrop is nooit iets te doen. Dit event is echt leuk en de artiesten zijn bekende mensen Abdi (15)

De aanwezige jongeren (14- t/m 18-jarigen) kwamen vooral vanwege de bekende artiesten. De fans van Alessio kwamen zelfs uit Rotterdam en Bergen op Zoom. Maar ook een groepje jongeren uit Leende had een gratis ticket weten te bemachtigen door het invullen van de online enquête.

Feesten willen de jongeren wel

De Geldropse jongeren vonden het geweldig dat er een feest was. ,,In Geldrop is nooit iets te doen”, aldus Abdi (15). ,,Dit event is echt leuk en de artiesten zijn bekende mensen. Het is het perfecte moment voor een feest.” En feesten willen de Geldropse jongeren toch echt wel.

Volledig scherm DJ's hebben weinig belangstelling. © Olga Maria Berger

,,Ik heb bij de enquête ingevuld dat ik feesten zou geven als ik 500 euro te besteden had”, vertelt Marit (15). Lara en Lucas waren het daarmee eens. ,,Wel met drank”, vullen ze aan. Ze zitten in de kantine terwijl een DJ muziek maakt voor een lege zaal. Pas als Alessio optreedt gaan er zo’n 50 jongeren luisteren.

Trial en error

,,Het is een probeersel”, aldus de aanwezige wethouder Peter Looijmans (o.a. cultuur). ,,We moeten erachter komen hoe we kids kunnen boeien en binden. Dat gaat met trial and error.” Of dit muziekevenement het antwoord is, wordt volgende week duidelijk, als de gegevens zijn verzameld en de influencer zijn verslag heeft uitgebracht.

Die influencer is Goudtje, Gioëm Cederburg. Hij heeft in een aantal Nederlandse producties meegespeeld, zoals Koeriers, Van God los en Loverboy. Hij is bekend geworden vanwege zijn gouden tanden, tatoeages en humor. Hoe hij met de jongeren in gesprek gaat? ,,Dat gaat organisch”, zegt hij. ,,Er ontstaat een vibe en dan volgt er vanzelf een heel gesprek.”

Volledig scherm Influencer Goudtje aan het werk. © Olga Maria Berger