Na alle tegenslagen is Toon uit Mierlo gewoon prins: ‘Toos had het zo gewild’

Nieuwe leitjes op Brigidakoe­pel weer uitgesteld, nu wegens onderzoek stikstof

GELDROP - Het zit niet mee: het vernieuwen van de leitjes (14.000 stuks) van de koepel van de Brigidakerk in Geldrop is noodgedwongen weer uitgesteld. Nu omdat er een nieuwe eis is voor een vergunning-aanvraag: een onderzoek naar de stikstof-uitstoot.