Ravage op A67: vrachtwagen verliest 10 ton slachtafval, snelweg uren dicht

Blowende bestuurder twee keer betrapt

HELMOND - Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen, de bestuurder die had geblowd wel. Dat bleek dinsdag bij de politie Helmond. Agenten zagen over de Kasteel-Traverse een persoon rijden van wie zij wisten dat deze mogelijk onder invloed reed. Dit bleek ook het geval. Tien minuten later zag een ander politieteam dezelfde bestuurder in Eindhoven rijden.