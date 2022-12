Stroom ‘slurpen’ uit de berging van Geldropse terrasflats kan straks niet meer; ‘Ik ga de hobby van mijn buurman niet betalen’

Energiere­ke­ning vier keer zo hoog, tot woede van Geldroppe­na­ren: 'Ik kan bezuinigen tot ik erbij neerval’

GELDROP/EINDHOVEN - Huurders van zo’n 3000 Woonbedrijf-flatwoningen kregen deze week een onheilstijding over de enorme stijging van de energierekening. Die wordt per 1 februari vier maal zo hoog. In de Geldropse terrasflat aan de Reinoutlaan is sprake van een regelrechte crisissfeer.

16 december