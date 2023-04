Tegenstander van Geldrop zat acht keer langer in de bus dan het restant van gestaakt duel duurde

Column Tijd van ei of plak gebakken kaas is wel voorbij; iemand al een vegan gerecht uit de wedstrijd gemaakt?

Wie heeft er al een gerecht gemaakt dat in de race is voor het lekkerste recept van de vegan receptenwedstrijd? Veel van jullie zullen nu denken: heb ik iets gemist, waar gaat dit over? Ik leg het uit.