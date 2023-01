Van potgrond tot isolatie-advies: Geldrop-Mierlo zet alle duurzame regelingen op een rijtje

GELDROP-MIERLO - Er komt in Geldrop-Mierlo nog een duurzaamheidsregeling, waarbij huiseigenaren via de gemeente advies én een lening kunnen krijgen. Deze regeling gaat over het isoleren van het huis. En er komt een website, geldropmierloduurzaam.nl, waarop al dit soort regelingen in een logisch verband te vinden zijn.

Op die site zal ook te volgen zijn hoeveel mensen gebruikmaken van de verschillende regelingen en wat het concrete resultaat daarvan is. Er komt een speciale ambtenaar die ervoor zorgt dat de website up to date blijft.

Wie het stuk over de gemeentelijke duurzaamheidsplannen (wordt op 6 februari door de gemeenteraad vastgesteld) leest, zou in eerste instantie kunnen denken dat Geldrop-Mierlo minider ambitieus is geworden. Er wordt vooralsnog niet meer ingezet op windmolens, sommige hoofddoelen worden ‘subdoelen’ en aan het verwezenlijken van het doel ‘binnen een paar jaar heeft de helft van de panden energielabel A of B’ wordt pas volgend jaar gewerkt.

Quote We hebben niet minder duurzaam­heids­am­bi­ties, we hebben ze geordend Frans Stravers, duurzaamheidswethouder

Maar die conclusie klopt niet, aldus duurzaamheidswethouder Frans Stravers (DGG): ,,We hebben zeker niet minder ambities. We hebben ze geordend”, zegt Stravers. ,,En dat kan betekenen dat sommige dingen later aan bod komen.”

Hij wijst erop dat Geldrop-Mierlo ook gewoon niet genoeg geld en ambtenaren heeft om alles tegelijk te doen. ,,Trouwens, dat heeft ook geen zin. Dan wordt het één grote brij die op de inwoners af komt. Dat is niet goed voor het draagvlak. En dat heb je juist zo nodig bij dit soort onderwerpen. ”

Zonnepanelen adopteren

Een paar van de concrete duurzaamheidsplannen voor de komende paar jaar zijn: een plan voor deelvervoer voor de eigen ambtenaren; veel 'niet-functioneel groen’ in de wijk de Coevering zo inrichten dat mensen er ook kunnen wandelen of recreëren; voor iedere nieuwe woning in het centrumgebied 8 vierkante meter openbaar groen toevoegen; inwoners zonder dak voor zonnepanelen de gelegenheid geven om zonnepanelen op het sporthaldak in de Coevering te ‘adopteren’ en het kopen van stukken grond langs de Dommel (bij Hulst en de A67) om daar te investeren in de natuur.

Alle regelingen bij elkaar

En dan is er nog het plan voor geldropmierloduurzaam.nl. Daarop kunnen inwoners zich vanaf 1 maart laten informeren over alle regelingen die er zijn in Geldrop en Mierlo. Van de gratis potgrond voor geveltuintjes tot de extra bijdrage voor mensen die door de hoge energiekosten in nood komen. Ze kunnen checken of die regelingen van toepassing zijn voor hen, hoe ze ervoor in aanmerking komen als dat zo is en wat de regeling tot nu toe bewerkstelligd heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld over de gemeenteleningen voor zonnepanelen en isolerende maatregelen.

Met ingang van dit jaar houdt de gemeente rekening met ruim 1 miljoen euro en ruim drie voltijdsbanen extra voor het uitvoeren en begeleiden van de duurzaamheidsmaatregelen.