Zesdegroepers in Geldrop en Mierlo kunnen nu solliciteren als kinderburgemeester

Splinter­nieuw festival Heeze Jazz trapt af met publieks­trek­ker The Rosenberg Trio

HEEZE – Heeze is een gloednieuw festival rijker. Dit weekend vindt in het centrum van het dorp de eerste editie van Heeze Jazz plaats. Grote publiekstrekker is The Rosenberg Trio op zaterdag. Op zondag zijn er op verschillende podia optredens van acht bands.