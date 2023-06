Zeven auto’s betrokken bij kettingbotsing op A67 bij Geldrop

Gel­drop-Mier­lo lanceert app om vuil en losliggen­de tegels te melden; melder krijgt bericht van herstel

GELDROP-MIERLO - ‘MijnGemeente’ heet de app die deze week door Geldrop-Mierlo in gebruik is genomen. Daarmee kunnen burgers melden wat er kapot is of overlast veroorzaakt en ze krijgen bericht als het probleem is opgelost.