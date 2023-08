207 voetbalvelden aan landbouwgrond in Noord-Brabant volgebouwd voor zonnestroom

Het Weer Stevige buien met fors onweer in Ge­mert-Ba­kel vandaag

Het wordt vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog in Gemert-Bakel. 's Middags stijgt de temperatuur tot 23 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vanavond is het regenachtig en koelt het af tot ongeveer 18 graden.