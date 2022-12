Aanpak Vondellaan Gemert valt tonnen duurder uit

KERST Vader Rob verloor zoon bij bizar ongeval in Someren: ‘Weet niet of ik ooit nog kan zeggen dat het goed gaat’

Zijn drie jaar geleden verongelukte zoon Milan komt nog dagelijks op veel plekken terug in het leven van vader Rob van de Laar. Op Milans slaapkamer, bij het waterbassin in Someren waar zijn zoon in reed en het meest dichtbij door nieuwe tattoo's op Robs armen, borst en rug. Hoe leef je door met verdriet?

