Auto’s botsen frontaal op elkaar in De Rips, twee bestuurders gewond naar ziekenhuis

Vraag en aanbod: Willy is haar oorbel kwijt en Mia geeft histori­sche borden weg

Willy Dielissen uit Eindhoven (06-13711404 of willydielissen3@upcmail.nl) is op vrijdagavond 24 maart een wit- en rosé gouden oorbel met drie zirkonia’s verloren (foto). Ze raakte die kwijt in de omgeving van restaurant De Ambacht in de Hoofdstraat in Best. Heeft iemand die gevonden?