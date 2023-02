Bonte avond van hoog niveau bij De Pierewaaiers

Harrie is weer terug bij af, vrienden van Somerense bosbewoner weten het nu ook niet meer

SOMEREN-EIND - Ontelbaar veel hulppogingen verder is paradijsvogel Harrie Kanters (83) uit Someren-Eind terug bij af. Doodziek ging de bosbewoner het ziekenhuis in, leek zich even te schikken in zijn lot, maar leeft nu weer in de troep. Voor het zeventiende jaar.

11:03