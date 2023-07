De Kindervakantieweek van Milheeze staat op omvallen

Het Weer Regenbuien, maar soms ook zon in Ge­mert-Ba­kel vandaag

Het blijft vandaag bewolkt maar zo goed als droog in Gemert-Bakel. Vannacht koelt het af tot 12 graden en is de wind zeer zwak, windkracht 1. In de ochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 18 graden.