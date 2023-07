Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gemert-Bakel vandaag

Kermis in Schijndel een uur onderbro­ken: ‘We kregen allemaal duimpjes omhoog’

SCHIJNDEL - Nadat de kermis in Schijndel zondagmiddag om 13.00 uur is begonnen, werd amper tweeëneenhalf uur later besloten om alle attracties een poosje te sluiten. ,,We zagen behoorlijk wat slecht weer op ons afkomen”, zegt Harrie van Herpen van de stichting die de kermis organiseert.